Вдова курця відсудила у тютюнових компаній $ 26,6 млн

Американський суд зобов`язав дві тютюнові компанії виплатити компенсацію жінці, чоловік якої помер від раку легенів, повідомляє Fox News. Загальна сума компенсації склала 26,6 мільйона доларів.

Натан Коен (Nathan Cohen) помер в 1994 році, коли йому було 68 років. Суд присяжних штату Флоріда зобов`язав компанії R.J. Reynolds і Philip Morris виплатити дружині померлого Робін (Robin Cohen) 6,6 мільйона доларів компенсації. Крім того, виробники сигарет заплатять жінці ще 20 мільйонів доларів як штрафні санкції.

Представник Philip Morris Мюррей Гарник (Murray Garnick) заявив, що компанія має намір оскаржити рішення присяжних. На його думку, суд позбавив позивальницю від необхідності доводити провину тютюнових виробників в смерті її чоловіка. Співробітник R.J. Reynolds Мору Пейн (Maura Payne) також повідомила про намір компанії подати апеляцію.

Робін була однією з 700 тисяч американців, які ще в 1994 році направили до суду груповий позов проти вказаних виробників тютюнової продукції. У 2000 році суд присяжних в штаті Флоріда зобов`язав компанії виплатити тим, хто постраждав 145 мільярдів доларів.

Проте в 2006 році Верховний суд штату відмінив це рішення, ухваливши приймати до розгляду лише персональні позови. Протягом останнього року присяжні ухвалили рішення по 13 таким справам. 11 позовів, зокрема поданий Коен, було задоволено.

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