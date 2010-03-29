Чотири роки за шість довідок

Головлікар астраханської поліклініки проведе чотири роки в колонії за незаконну видачу шести довідок, повідомляє прес-служба прокуратури Астраханської області.

Співробітники правоохоронних органів з`ясували, що головний лікар астраханської міської поліклініки номер 7 Ігор Покровський видавав довідки громадянам для отримання водійського посвідчення, а також учням для звільнення від занять фізкультури без проведення належного обстеження.

В ході слідчих дій було встановлено, що у вересні-жовтні 2008 року за незаконно видані довідки головлікар одержав від шести жителів Астрахані хабара в розмірі від 200 до 1000 рублів. У один з моментів передачі грошових коштів керівник медустанови був затриманий на місці злочину.

Покровському було пред`явлене звинувачення в скоєнні шести злочинів, передбачених частиною 2 статті 290 КК РФ (отримання посадовцем хабара за незаконні дії). Вироком суду обвинуваченому було призначено покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі в колонії загального режиму.

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