Гріхи лікарів

Як відомо, у Великобританії, разом з платною медициною, існує і безкоштовна, яка є предметом постійної критики британської преси. Так, в недавній публікації газети The Sun представлений список «гріхів» англійських хірургів, які за останні два роки забули в тілах своїх пацієнтів близько 800 сторонніх предметів.

«Найурожайнішим» виявився 2008 рік, за період якого хірурги через неувагу залишили в животах людей 722 сторонніх предметів. Серед залишених предметів - скальпелі, тампони і навіть монети. Серед найбільш волаючих помилок - випадок, коли хірурги помилково видалили чоловікові частину здорового яєчка, внаслідок чого він став безплідним.

likar.info