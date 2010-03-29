На місці вибухів у метро Москви працюють 70 бригад "швидкої"

На місці ліквідації наслідків НС у московському метрополітені працюють 70 бригад швидкої медичної допомоги і 2 спеціалізовані бригади Всеросійського центру медицини катастроф «Захист» Міністерства охорони здоров’я і соцзахисту Росії.

Про це УНІАН повідомили в Мінздоровсоцрозвитку.

Повідомляється, що на місці вибуху у вагоні метро на ст. «Луб`янка» працюють 40 бригад швидкої медичної допомоги і 1 спеціалізована бригада ВЦМК «Захист» Міністерства охорони здоров’я і соцзахисту Росії, проводиться евакуація потерпілих до лікувальних установ.

На місці вибуху у вагоні метро на ст. «Парк культури» працюють 30 бригад швидкої медичної допомоги і 1 спеціалізована бригада ВЦМК «Захист» Мінздоровсоцрохвитку Росії, проводиться евакуація потерпілих до лікувальних установ.

Як повідомляв УНІАН, у Москві на станціях метрополітену «Луб`янка» і «Парк культури» сталися два потужні вибухи. За попередніми даними, на станції метро «Луб`янка» загинуло 23 і постраждали 18 чоловік, на «Парку культури» - 14 загиблих і 15 постраждалих.