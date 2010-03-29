Ця дієта направлена на очищення організму, відновлення в очисний для поста період, а також на вивільнення його сил для боротьби з різними захворюваннями. Також хороша парова дієта при захворюваннях печінки і шлунково-кишкового тракту. Ефект від цієї дієти виражається в скиданні зайвої ваги, за відсутності голодування і недоїдання, поліпшенні стану шкіри і волосся, нормалізації травлення і загального стану.

Як видно з назви мова піде про вживання продуктів, приготованих на пару. Приготовані овочі таким методом зберігають у декілька разів більше вітамінів. Причому ці вітаміни знаходяться в натуральному вигляді і засвоюються організмом повністю, тоді, як синтетичні вітамінні препарати засвоюються дуже погано. Так само на пару готуються м`ясо і риба. Але в нашій паровій дієті їх можна буде вживати тільки окремо від овочів і інших вуглеводів, інакше ні про яке зміцнення імунітету і вивільнення сил організму не може бути і мови.

Найзручніше для парової дієти використовувати пароварку. В цьому випадку можна буде готувати відразу багато різних продуктів, оскільки пароварка має декілька ярусів. Одночасно в ній можна приготувати овочі, м`ясо, рибу, рис, гречку і вироби з тіста.

Їжа, приготована на пару, – низькокалорійна, оскільки не містить великої кількості жирів. Овочі і вуглеводи слід вживати з невеликою кількістю оливкової олії. Це дасть додатковий очищаючий ефект.

М`ясо і рибу не слід вживати з жирами – це ускладнює засвоєнню тваринного протеїну. Ці продукти добре поєднуються із зеленню і некрохмалистими овочами (капуста, шпинат і т.п.).

Харчуватися за правилами парової дієти можна хоч скільки довго. Це піде тільки на користь організму, проте не всі на це здатні. Проте, навіть використання парної дієти тільки як профілактики або терапії принесе організму відчутний омолоджуючий і оздоровчий ефект.

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