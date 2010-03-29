У Чилі стався черговий землетрус.

Геологічна служба США повідомляє, що землетрус магнітудою 5,9 стався в неділю, передає РІА «Новости».

За даними сейсмологів, епіцентр землетрусу знаходився за 120 кілометрів на захід від міста Талька в центральній частині Чилі. Його вогнище розташовувалося на глибині понад 21 кілометр.

Про жертви і руйнування, а також про загрозу виникнення цунамі не повідомляється.

Перший землетрус магнітудою 8,8 стався в Чилі 27 лютого. За землетрусом відбулася серія цунамі. За останніми офіційними даними, жертвами стихії стали 497 чоловік. Страхувальники оцінили збитки від землетрусу в 4-7 млрд. доларів. За даними агентства Франс Пресс, новий Президент Чилі Себастьян ПІНЬЄРА оцінив збитки, завдані стихією його країні, в 30 млрд. доларів.

За період, що минув з того часу, сейсмологи зареєстрували в країні понад 360 чутливих підземних поштовхів. Найпотужніший з них магнітудою 7,2 стався 11 березня і завдав значної шкоди місту Ранкагуа за 100 кілометрів на південь від Сантьяго.