Чому старіє обличчя?

Американські учені з`ясували, що зовнішні прояви старіння залежать в першу чергу не від зниження тонусу шкіри і м`яких тканин обличчя, що усуваються сучасними пластичними операціями, а від зміни форми лицьових кісток, зокрема нижньої щелепи, повідомляє PhysOrg.

Пластичні хірурги з Університету Рочестера проаналізували 120 виконаних за медичними показаннями комп`ютерних томограм облич людей різного віку. Для дослідження було відібрано по 20 знімків чоловіків і жінок з трьох вікових груп: від 20 до 36 років, від 41 до 64 років і старших за 64 роки.

За допомогою комп`ютерної програми учені зміряли довжину, ширину і кут нижньої щелепи на кожному знімку і зіставили результати вимірювань в різних групах.

Аналіз даних показав, що з віком значно збільшується кут нижньої щелепи, через що втрачається завершеність нижньої межі обличчя.

Як пояснив керівник служби пластичної і реконструктивної хірургії в університетській клініці Говард Ленгстайн (Howard Langstein), оскільки нижня щелепа є основою відповідної частини обличчя, будь-які її зміни впливають на загальний зовнішній вигляд людини.

Зокрема, за словами Ленгстайна, вікове зниження об`єму цієї кістки приводить до провисання м`яких тканин, що кріпляться на ній. Зовні це проявляється тим, що нижня частина лиця набуває м`якших овальних контурів, знижується тонус шкіри щік, підборіддя і шиї, внаслідок чого контури обличчя набувають характерного вигляду.

medportal.ru