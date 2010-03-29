Кухні народів світу, які сприяють довголіттю

Журнал Forbes оприлюднив десять країн, кулінарна традиція яких сприяє підтримці хорошої форми і довголіттю.

Найздоровішою видання визнало кухню Японії. У цій країні ожирінням страждають тільки 1,5% нації, тоді як середній вік життя складає 82 року.

Національна кулінарія широко використовує всі види капусти - від листової до броколі - чудово доповнювані рибою і стравами з сої. Головним джерелом вуглеводів є багата на мікроелементи локшина з гречаного борошна. Ймовірно, не останню роль грає і те, що у японців не прийнято їсти «від пуза», а краще завершити трапезу при наповненні шлунку на 80%.

На другій поділці рейтингу здорової їжі - кухня Сингапуру, країни, де середній термін життя складає, як і в Японії, 82 роки при 1,8% огрядних людей. Хоча основу харчування складає рис, в меню включається достатньо багато овочів і риби. М`ясо тут не часто подається до столу. А потребу в солодощах місцеві жителі зазвичай утамовують тропічними фруктами або низькокалорійними десертами на основі плодів, повідомляють РІА Новини.

Кухня Китаю входить в «трійку» найбільш корисних за рахунок того, що дві третини страв приготовані з овочів, фруктів, бобів або цілісних зернових, приправлених травами, корінням, імбиром і часником. І, можливо, коли б не захоплення смаженим, середній вік громадян цієї країни був би набагато більший 73 років. Товстих китайців налічується лише 1,8%.

Forbes відзначив хорошу дієту у шведів, хоча через кліматичні особливості на столі тут не представлене велике багатство овочів і фруктів. Проте добротні молочні продукти у поєднанні з чорним хлібом, рибою і ягодами, складовими основи раціону, цілком сприяють середній тривалості життя до 81 року. Понад міру угодованими вважаються 11% громадян Швеції.

На п`ятому місці розташувалися французи, хоча вони і відомі любов`ю до м`яса, здоби, шоколаду, висококалорійних сирів. У Франції важать більше норми тільки 6,6% населення, а живуть в середньому до 81 року. Журнал відзначає, що таємниця здоров`я французів криється в тому, що вони люблять перекушувати почастіше невеликими порціями.

У десятку також потрапили кухня Середземномор`я (Італія, Іспанія), яка відома морепродуктами і оливковою олією, Греції (жирні сардини і баклажани), Ізраїлю (спеції і приправи з трав), а також Кореї, де особливо в шані гострі овочеві квашення.

focus.ua