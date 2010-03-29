Директор Інституту демографії й соціальних досліджень, член-кореспондент Національної академії наук України Елла ЛІБАНОВА вважає, що підвищення пенсійного віку в Україні неминуче.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на прес-конференції у Києві.

За словами Е.ЛІБАНОВОЇ, в усіх країнах, на всіх ринках праці і за будь-якої системи соціального забезпечення розмір пенсії, яка виплачується із солідарної системи, завжди є меншим за розмір заробітної плати.

“Відповідно, коли рано настає пенсійний вік і ще є сили та бажання працювати, у людини забирають частину її доходів, хоча вона ще може працювати. А в левовій частині країн світу заборонено оплачувати роботу при отриманні пенсії із солідарної системи або ж існують дуже серйозні обмеження. Така ситуація, як у нас, мало де є”, – підкреслила Е.ЛІБАНОВА.

За її словами, якщо нічого не змінювати у системі, зокрема, дівчатка, яким сьогодні по 5 років, отримуватимуть пенсію, що дорівнює 20% заробітної плати.

“В Україні середньоочікувана тривалість життя (показник, що вказує, скільки у середньому проживе людина при настанні пенсійного віку і враховує ризики смерті винятково у цьому віці) жінок при досягненні пенсійного віку трохи перевищує 23 роки. Середньоочікувана тривалість життя чоловіків, при досягненні 60 років, трохи більше 14 років. Це – замало, однак, хоч як це парадоксально, відповідає тривалості життя на пенсії у розвинених країнах”, – зазначила Е.ЛІБАНОВА.

Вона підкреслила, що не варто плутати цей показник з середньоочікуваною тривалістю життя при народженні, який враховує ризики смерті на першому році життя (коли вони дуже високі), а також у ранньому дитинстві та у підлітковому віці.

Крім того, Е.ЛІБАНОВА переконана, що представники обох статей мають іти на пенсію в одному віці.

“У переважній більшості країн світу, особливо економічно розвинених, і таких, яких ми маємо за взірець, – насамперед країни Скандинавії, пенсійний вік є рівним для чоловіків і жінок. Не хочу сказати, що в усіх країнах він рівний. Є країни, подібні до нашої у цьому питанні. Це переважно африканські країни”, – наголосила Е.ЛІБАНОВА.