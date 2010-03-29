У Чернігівській області розпочалась повінь

В Чернігівській області розпочалась повінь.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.

Внаслідок підйому рівня води у річці Снов, що є притокою Десни, порушено транспортне сполучення між селами Великий Дирчин та Малий Дирчин (Городнянський район). Дамба, через яку здійснюється сполучення між селами, перелилася водою на трьох ділянках правого берега шириною 50 м, 30 м та 5 м. Висота шару води - до 1 м.

Будинки та садиби у с. Малий Дирчин не підтоплені. Сполучення між селами забезпечується човнами.

Загалом у Чернігівській області поки немає фактів підтоплення населених пунктів та об’єктів господарювання.