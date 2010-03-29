Студенти з різних країн ЄС протестували проти абортів
Марш за життя у Брюсселі
Близько 550 студентів з різних країн Євросоюзу брали участь в неділю в центрі Брюсселя в "Марші за життя" - акції протесту проти абортів, приуроченій до 20-річчя зняття в Бельгії заборони на переривання вагітності, повідомили місцеві ЗМІ.
Своєю акцією учасники маршу висловили протест проти того, що аборти наразі сприймаються в суспільстві як щось буденне.
Тим часом, як наголошують організатори акції, аборти несуть загрозу здоров`ю самих жінок: підвищують ризик захворювання на рак грудей, стають причиною самогубств, призводять до ускладнень при новій вагітності, а інколи й взагалі її унеможливлюють.
Кожний з учасників "Маршу за життя" тримав в руці білу або червону троянду - символи мирного характеру маніфестації.