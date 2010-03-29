З місць терактів у Москві евакуювали 62 потерпілих (фото)

З місць терактів у московському метро евакуйовано 62 постраждалих.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві охорони здоров’я і соцрозвитку РФ.

«За даними на 11 год. 30 хв. мск з місць трагедій у московському метрополітені (ст.м. «Луб`янка» і «Парк культури») евакуйовано 62 постраждалих», - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що із станції метро «Луб`янка» евакуйовано 38 постраждалих, із станції метро «Парк культури» - 23 постраждалих.

На місці вибуху у вагоні метро на ст. «Луб`янка» працюють 40 бригад швидкої медичної допомоги і 1 спеціалізована бригада Всеросійського центру медицини катастроф «Захист» Мінздоровсоцрозвитку Росії, проводиться евакуація потерпілих до лікувальних установ.

На місці вибуху у вагоні метро на ст. «Парк культури» працюють 30 бригад швидкої медичної допомоги і 1 спеціалізована бригада ВЦМК «Захист», проводиться евакуація потерпілих до лікувальних установ.

Державний науковий центр соціальної і судової психіатрії (ДНЦССП) ім. В.П. Сербського відкрив цілодобову телефонну «гарячу» лінію для надання психологічної допомоги постраждалим і родичам потерпілих внаслідок вибухів у московському метрополітені – (495) 637-70-70.

Фото з сайту Комсомольської Правди