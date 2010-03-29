Жирна їжа зумовлює наркотичну залежність

Фахівці одного з науково-дослідних інститутів у штаті Флорида провели досліди на щурах. Результати їхньої роботи опубліковані в журналі Nature Neuroscience.

Щури, на яких ставився дослід, були розділені на три групи. Першу годували звичайною для щурів їжею. Друга вживала виключно висококалорійну жирну їжу - ковбаси, бекон, чізкейк. На прийом їжі другої групи щоденно виділялося не більше години. Третю групу годували тими самими стравами, що і другу, але доступ до їжі у щурів був майже цілодобовим.

Як показали спостереження, щури з третьої групи швидко набрали вагу, продовжуючи з жадібністю поглинати те, що їм давали. При цьому спостерігалися певні зміни в мозку. За допомогою електродів, вживлених у череп піддослідних, експериментатори з`ясували, що пацюки з третьої групи виробили стійкість до жирної їжі, і тепер, щоб отримувати колишнє задоволення від її поїдання, їм було потрібно серйозно збільшити раціон.

Залежність від бекону та ковбаси, що виникла у щурів, була настільки потужною, що вони не могли відволіктися від їжі навіть під час впливу досить сильних подразників. Щури з третьої групи не кинули поглинати їжу, коли їх били струмом. Тварини з першої та другої груп електрики боятися не перестали.

Вчені зазначають, що за останні кілька сотень років їжа і кокаїн пройшли багато в чому подібний шлях. Так само, як любителі білого порошку з часом винайшли більш ефективні способи його очищення, любителі добре поїсти придумали, як позбавити улюблені жири від усього зайвого, тим самим підвищивши їх здатність викликати звикання.

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