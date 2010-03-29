Пільгові пенсії скоротять лише "новим" пенсіонерам?

Розміри пільгових пенсій, у разі їх перегляду, може бути скорочено лише людям, які виходять на пенсії після ухвалення відповідного закону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі телеканалу "Інтер" заявив віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО.

"Якщо ми не зможемо збалансувати пенсії, то ми дуже різко обрізатимемо максимальні пенсії. Але відразу можу сказати, що згідно із законом це не торкнеться тих пенсіонерів, кому ці пенсії вже нараховано, тому що закон зворотної сили не має", - заявив С.ТІГІПКО.

Також С.ТІГІПКО назвав маловірогідним введення скасування із виплати пенсій працюючим пенсіонерам. "Це непопулярний захід. До цього не хотілося б вдаватися сьогодні", - сказав С.ТІГІПКО.