Викладача медуніверситету піймали з каністрами сировини для наркотиків

Співробітники Личаківського райвідділу міліції затримали у центрі Львова 53-річного чоловіка, у якого було вилучено 2 каністри ангідриду оцтової кислоти (прекурсору), що є сировиною для виготовлення наркотиків.

Про це повідомив УНІАН начальник ВЗГ ГУ МВС України у Львівській області Денис ХАРЧУК.

За його словами, чоловіка затримали на вулиці Пекарській у Львові, а вага вилученого прекурсору становить 10,29 кг.

Як поінформувало УНІАН компетентне джерело у правоохоронних органах, чоловік, якого затримали із сировиною для виготовлення наркотиків, працює старшим викладачем у Львівському національному медичному університеті ім. Д.Галицького.