На Хмельниччині від чадного газу загинула сім’я
14:16, 29 березня 2010Країна
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З’ясовують причини трагедії
У приватному будинку с. Балин Дунаєвецького району Хмельницької області від отруєння чадним газом загинуло 4 особи (матір, донька, зять та внучка).
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі теруправління Держгірпромнагляду в області.
За попередніми даними, нещасний випадок стався внаслідок експлуатації печі з автоматикою УГОП-П-16 при закритому шибері.
Наразі на місці події працюють спеціалісти, в тому числі начальник управління Держгірпромнагляду в Хмельницькій області, які з’ясовують причини трагедії.
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