На Хмельниччині від чадного газу загинула сім’я

У приватному будинку с. Балин Дунаєвецького району Хмельницької області від отруєння чадним газом загинуло 4 особи (матір, донька, зять та внучка).

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі теруправління Держгірпромнагляду в області.

За попередніми даними, нещасний випадок стався внаслідок експлуатації печі з автоматикою УГОП-П-16 при закритому шибері.

Наразі на місці події працюють спеціалісти, в тому числі начальник управління Держгірпромнагляду в Хмельницькій області, які з’ясовують причини трагедії.