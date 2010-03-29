Янукович нагородив кубинців за оздоровлення дітей-чорнобильців
14:38, 29 березня 2010Країна
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Повідомляє прес-служба
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відзначив видатних кубинців, які внесли вагомий вклад у оздоровлення українських дітей-чорнобильців.
Про це повідомляє прес-служба Президента України.
У повідомленні зазначається, що близько 23 тисяч українських дітей, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи, реабілітувалися в кубинському оздоровчому центрі «Тарара».
В.ЯНУКОВИЧ висловив глибоку вдячність керівництву Куби за цю величезну допомогу Україні і нагородив низку визначних діячів Куби високими державними нагородами України.
Президент відзначив величезну вагу кубинської допомоги нашій державі у справі подолання наслідків Чорнобиля, від яких особливо страждають діти.
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