Янукович нагородив кубинців за оздоровлення дітей-чорнобильців

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відзначив видатних кубинців, які внесли вагомий вклад у оздоровлення українських дітей-чорнобильців.

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

У повідомленні зазначається, що близько 23 тисяч українських дітей, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи, реабілітувалися в кубинському оздоровчому центрі «Тарара».

В.ЯНУКОВИЧ висловив глибоку вдячність керівництву Куби за цю величезну допомогу Україні і нагородив низку визначних діячів Куби високими державними нагородами України.

Президент відзначив величезну вагу кубинської допомоги нашій державі у справі подолання наслідків Чорнобиля, від яких особливо страждають діти.