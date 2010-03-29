У Криму скоротять число дитячих таборів і санаторіїв

У поточному році в Криму буде функціонувати 464 дитячі заклади оздоровлення і відпочинку, хоча в минулому році їх було 571.

Як розповіла Міністр у справах сім`ї та молоді Криму Тетяна Єжова на селекторній нараді в Раді міністрів Криму, в 2008 на півострові працювало 665 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку - стаціонарних таборів, санаторіїв, заміських дитячих закладів, дитячих центрів і наметових містечок. При цьому в останні роки не відкрилося жодного нового закладу.

Скорочення числа цих закладів міністр зв`язує в першу чергу із закриттям наметових таборів та таборів денного перебування, до яких у контролюючих органів багато претензій.

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