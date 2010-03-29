У Хмельницькому контрацептиви продають у вуличних автоматах

На вулицях Хмельницького з’явилися кондомати - вуличні автомати із продажу засобів контрацепції.

Як передає кореспондент УНІАН, кондомати працюють за принципом кавових автоматів: у спеціальну скриньку вкладаються гроші, вибирається необхідна продукція, і апарат видає той товар, який замовила людина. Однак чек при купівлі не видається.

Вартість презервативів у кондоматі коштує 10 грн. за упаковку (три штуки).

Як повідомили УНІАН власники кондоматів Ганна та Олександр, їхня продукція відповідає вимогам Міністерства охорони здоров’я України.

“Наша продукція пройшла державну реєстрацію у МОЗ України, має сертифікат якості та позитивний висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи”, - зазначили власники.

За їхніми словами, у Хмельницькому встановлено 13 кондоматів, які реалізують презервативи.

Головний лікар обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом Олександр КАСЯНДРУК підтримує ідею встановлення кондоматів у Хмельницькому.

“Вважаю, що це нормальна позиція бізнесменів щодо профілактичних дій, пов’язаних із розповсюдженням ВІЛ/СНІД та інших статевих хвороб. Але власники кондоматів повинні надати інформацію про якість своєї продукції, її сертифікацію, звідки завозяться презервативи”, - зазначив фахівець.