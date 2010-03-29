Фахівці з медичної етики розкритикували "Доктора Хауса"

Аналіз змісту популярних медичних серіалів "Доктор Хаус" і "Анатомія пристрасті", проведений американськими вченими, показав, що вони рясніють етичними суперечностями і порушеннями професійних норм, повідомляє PhysOrg.

Зміст серіалів про медиків привернув увагу фахівців з медичної етики Університету Джонса Хопкінса кілька років тому. Для свого дослідження вони вибрали другий сезон серіалів "Доктор Хаус" і "Анатомія пристрасті".

Детально вивчивши сюжети всіх епізодів, вчені прийшли до висновку, що в них демонструється 179 випадків порушення медичної етики в 11 різних областях, від отримання інформованої згоди пацієнта (такі порушення зустрічалися найчастіше) і неприпустимого відходу від прийнятих стандартів лікування до правомірності пересадки органів та проведення експериментів на людях.

Крім того, дослідники піддали аналізу 400 випадків професійної взаємодії героїв серіалів, як з колегами, так і з пацієнтами. Причому до цього числа увійшли тільки полярні випадки, охарактеризовані як "типові" або, навпаки, "кричущі". Найбільш частими проявами непрофесіоналізму при спілкуванні в серіалах виявилися відкрита неповага до співробітників і пацієнтів, а також спроби привнести в спілкування сексуальний підтекст. З 178 випадків контакту між медпрацівниками вчені змогли назвати типовими лише дев`ять.

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