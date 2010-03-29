Японські стоматологи тренуються на андроїдах

Японські стоматологи провели випробування першого робота-пацієнта, створеного для навчання студентів практичним навичкам, повідомляє AFP. Робот був розроблений співробітниками Університету Сева (Showa University) і групою фахівців під керівництвом Ацуо Таканісі (Atsuo Takanishi) з Університету Васеда (Waseda University).

Робот Ханако (Hanako), створений компанією Tsmuk, зображує пацієнтку, яка сидить у стоматологічному кріслі. Вона може привітатися і попросити надати їй необхідну допомогу.

Під час роботи дантиста Ханако може повідомити, що проведені лікарем маніпуляції занадто болісні, і смикнути головою, імітуючи руху пацієнта. Робот також здатний рухати щелепою, язиком, очима і навіть моргати. При тривалому втручанні Ханако може зобразити втому хворого, відкриваючи рот і виділяючи штучну слину.

Після закінчення всіх процедур викладач виймає щелепу робота, щоб оцінити виконані студентом маніпуляції.

За словами розробників, Ханако є першим роботом, створеним для масового навчання стоматологів. У березні 2010 року перші 88 студентів Університету Сева пройшли курс навчання і здали іспити за допомогою роботизованого манекена.

medportal.ru