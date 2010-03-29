Унаслідок вибухів у московському метро загинуло 38 осіб
17:39, 29 березня 2010Країна
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102 особи одержали травми
Число загиблих унаслідок вибухів на Сокольницькій лінії московського метро збільшилося до 38 осіб, передає РІА «Новости».
В одній з лікарень помер постраждалий від вибуху.
Таким чином, число загиблих на даний момент становить 38 осіб.
За даними МНС, ще 102 одержали травми різного ступеня тяжкості, передає NEWSru.com.
Вибухи прогриміли у годину “пік” у понеділок вранці на станціях "Луб`янка" і "Парк культури" Сокольницької лінії московського метро з інтервалом у 45 хвилин.
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