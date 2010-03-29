Москва: серед загиблих громадян України немає

Станом на 17.30 за київським часом серед загиблих та постраждалих внаслідок терористичних актів у московському метрополітені, чиї особи ідентифіковано, громадян України немає.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, за повідомленням Посольства України в Російській Федерації, інформацію щодо можливої наявності серед постраждалих громадян України уточнюють співробітники консульського підрозділу Посольства.

За дорученням міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА Посольством України в РФ проробляється комплекс заходів щодо підвищення безпеки українських дипломатів, які працюють в Москві, та членів їхніх родин.