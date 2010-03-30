Оптимізм стимулює імунітет

Оптимізм може бути корисний не тільки для психічного, але і фізичного здоров`я: клініцисти Університету Кентуккі і Університету Луїсвілля / США / помітили, що люди, які оптимістично настроєні відносно свого здоров`я, дійсно почувають себе краще. Наприклад, люди, націлені на швидке одужання після операції з трансплантації серця, насправді швидше набирають вагу. При цьому медикам неясно, яким чином оптимізм зачіпає наше самопочуття або чому песимізм навпаки погіршує здоров`я.

Для проведення експерименту психологи «завербували» 124 студентів. Згідно з результатами, оптимізм може сприяти зміцненню імунітету проти деяких інфекцій.

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