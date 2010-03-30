Найпростіша профілактика серцевих хвороб

Збагачення раціону добавками вітаміну D можуть бути простою та ефективною профілактикою серцево-судинних захворювань, стверджують кардіологи Intermountain Medical Center Heart Institute /США /. Лікарі знайшли зв`язок між дефіцитом вітаміну D і ризиком розвитку ішемічної хвороби серця і припустили, що використання добавок з вмістом речовини допоможе захистити здоров`я від серцевих проблем.

У медичних тестуваннях властивості вітаміну були перевірені серед понад 9 тис пацієнтів. Згідно з результатами дослідження, 47% учасників із збільшенням рівнів вітаміну D зазнали зниження ризику розвитку серцево-судинних розладів. У другому дослідженні користь вітаміну була доведена вже на прикладі участі понад 31 тис осіб: люди, що отримували вітамінні добавки, мали понижений ризик не тільки серцевої дисфункції, а й загального ризику смерті, діабету, серцевої недостатності, гіпертонії, інфаркту міокарда, депресії і ниркових хвороб.

Залежно від здоров`я людини щоденна кількість вітаміну D може коливатися від 1000 до 5000 міжнародних одиниць / МЕ /. У більшості вітамінних добавок в одній таблетці міститься 400 МО вітаміну D. Вплив сонячного світла протягом 20-30 хвилин може забезпечити шкіру до 10 тис. МО вітаміну D, проте лікарі нагадують про необхідність використовувати сонцезахисний крем і уникати перебування на яскравому сонці влітку в години його пікової активності.

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