Ефективний спосіб позбавлення від неприємних емоцій

Дослідники виявили, що запаковування пов`язаних з травмуючими переживаннями предметів у конверт, обгортку або коробку допомагає впоратися з негативними емоціями, повідомляє PhysOrg.

Звіт про роботу, проведену в Університеті Торонто, Національному університеті Сінгапуру та Міському університеті Гонконгу, буде опубліковано в журналі Psychological Science.

У ньому наводяться результати чотирьох незалежних експериментів, які показали, що фізичний акт упаковки та запечатування предметів, пов`язаних з неприємними переживаннями (наприклад, записів), допомагає людям впоратися з емоціями з цього приводу і сформувати психологічний захист.

Запаковування предметів, що не стосуються переживань, за даними вчених, такого ефекту не має.

За словами автора дослідження Діліпа Соумена (Dilip Soman), говорити засмученим людям щось на зразок "життя триває", "не думай про це" і т.п. марно.

Запечатування речей, що викликають негативні спогади допомагає поліпшити настрій, оскільки "люди не схильні прямо контролювати свої емоції", вважає Соумен.

medportal.ru