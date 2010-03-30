Кількість загиблих у московському метро зросла до 39
09:16, 30 березня 2010Країна
0
У лікарнях - 71 постраждалий
Кількість загиблих внаслідок терактів у московському метро зросла до 39 чоловік.
У лікарнях Москви, за останніми даними, перебуває 71 постраждалий. Кілька чоловік у критичному стані, повідомляє радіо «Свобода» з посиланням на МНС Росії.
У Москві сьогодні в день трауру за жертвами терактів на станціях метро «Луб`янка» і «Парк культури» приспущені державні прапори. Скасовані розважальні заходи, багато телеканалів відмовилися від трансляції розважальних програм.
Розслідується кримінальна справа за статтею «тероризм».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter