Торік на Кіровоградщині зафіксовано 9 випадків смерті вагітних (по 2 випадки в Кіровограді, Олександрії та Долинському районі, по одному в Олександрівському, Знам’янському та Голованівському районах), 4 з яких сталися у період епідемії грипу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на розширеному засіданні колегії облдержадміністрації повідомила начальник обласного управління охорони здоров’я Лариса АНДРЄЄВА.

За її словами, причиною смертей став низький рівень відповідальності майбутніх матерів і медичні помилки. «Усі випадки були детально проаналізовані, винних лікарів позбавлено категорій, а окремі справи передано до органів прокуратури», - зазначила Л.АНДРЄЄВА.

На даний час на обліку в єдиному обласному реєстрі перебувають 10 845 вагітних, з високою групою перинатального ризику - 220.

Як повідомила начальник управління, торік виконання програми «Репродуктивне здоров’я населення Кіровоградщини на 2008-2015 роки» було профінансовано з обласного бюджету на 100% (60,3 тис. грн. ), з бюджетів міст та районів – на 52% (72,6 тис. грн.).

За словами Л.АНДРЄЄВОЇ, складною залишається кадрова ситуація в медичній галузі Кіровоградщини. На сьогодні лікувальні заклади укомплектовані акушерами-гінекологами на 84,5%, педіатрами - на 67,7%, неонатологами – на 66,6 %.