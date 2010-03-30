Дефіцит кальцію: наслідки

Американські дослідники встановили, що сивина, що з`являється до 40 років, свідчить про недостатню кількість кальцію в організмі. На дефіцит кальцію можуть також вказати нічні судоми литкових м`язів і зведення стоп, часта поява синяків на шкірі, ламкість нігтів, випадання волосся.

Дефіцит кальцію в організмі може також стати причиною розвитку остеопорозу, дефектів зубної емалі, частих застудних захворювань. Не забувайте, що середньодобова потреба людського організму в кальції становить приблизно 800 - 830 міліграм, що приблизно рівнозначне споживанню 1,5 літрів молока в день. Потреба в кальції збільшується у людей високого росту, дітей і літніх людей.

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