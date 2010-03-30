Пластилін - ідеальна іграшка для дитини

Тестування, проведене в США в Дитячому центрі Філадельфії, показало, що ідеальною іграшкою є пластилін, повідомляє ресурс MIGnews.

У експерименті, який тривав п`ять років, взяло участь 215 малюків з невеликим відставанням в розвитку.

Його результати показали, що ліплення - ідеальний спосіб допомогти дітям подолати це відставання. Щодня з ними проводилися годинні заняття.

В результаті 70% малюків навчилися розпізнавати букви і будувати з них фрази, а у 30% покращала мова. У всіх без виключення малюків покращали комунікативні навики.

Ученими давно доведено, що рухи пальців рук (так звана дрібна моторика) знаходяться в тісному зв`язку з розумовим розвитком. Чим активніше малюк діє пальчиками, тим раніше він починає говорити. Річ у тому, що в корі головного мозку рухові і мовні ділянки знаходяться поряд. Причому мовні активно формуються під впливом імпульсів, що поступають від пальців рук.

Високий рівень розвитку дрібної моторики у дитини є одним з показників її хорошого фізичного і нервово-психічного розвитку.

podrobnosti.ua