Пластикові дитячі пляшки і контейнери - небезпечні!

Використання пластикових контейнерів для їжі, банок і пляшок для дитячого харчування може серйозно нашкодити здоров`ю людини і викликати смертельно небезпечні захворювання.

Всі ці місткості містять бісфенол А (BPA) – шкідливу хімічну сполуку, яка виділяється з пластика при багатократному використанні або частому митті тари. Бісфенол А широко застосовується при випуску компакт-дисків, деталей автомобілів, при виготовленні покриттів, клеїв і конструкційних матеріалів, які замінюють метал, скло, деревину. Зокрема бісфенол А використовується при виготовленні пластмас, якими покриваються внутрішні поверхні консервних банок для продуктів харчування, і при виготовленні тари, використовуваної в косметичній і продуктовій промисловості.

Встановлено, що високий вміст бісфенолу А в сечі підвищує ризик розвитку раку грудей, серцевих захворювань, діабету і хвороб печінки. Крім того, навіть незначні концентрації цієї речовини (наприклад, в напоях, розлитих в пластикові пляшки) можуть негативно вплинути на репродуктивну функцію, і викликати відхилення в розвитку у майбутніх дітей, аж до синдрома Дауна. Шкідливий вплив бісфенолу А вже підтверджено на лабораторних тваринах.

vz.ru