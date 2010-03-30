Від чого залежить утворення жиру на животі?

У науково-популярному журналі PLOS One опубліковані результати дослідження: американські учені виявили зв`язок між кількістю сну на добу і об`ємом живота людини.

Дослідження охопило більш як тисячу чоловіків і жінок віком 18-81 року, яких спостерігали впродовж 5 років, вивчаючи їх раціон, об`єм фізичного навантаження і інші характеристики способу життя. На початку і в кінці (через 5 років) експерименту всі випробовувані пройшли вимірювання об`єму живота.

Виявилось, що у людей молодших 40 років, які сплали не менш 5 годин на добу, на 32% менша ймовірність накопичити зайві кілограми у ділянці живота. Правда, обгрунтувати це спостереження науково поки нікому не вдалося.

likar.info