Чим корисний шашлик?

У любителів шашлику є шанси одержати додаткову дозу натуральних антиоксидантів, вважають учені з Університету Західного Онтаріо, Канада. Вони з`ясували, що в маринованому м`ясі навіть після обсмажування на грилі залишаються корисні речовини.

Дослідження групи біологів показало, що популярні соуси і маринади містять цілий ряд спецій, фрукти і овочі, які містять натуральні антиоксиданти. Ці хімічні сполуки борються з розвитком вікових захворювань, раком, серцево-судинними хворобами, інсультом, артритом і катарактою.

"Трави і спеції — хороше джерело антиоксидантів, — каже автор дослідження доктор Раймонд Томас, — хоча об`єм їх споживання в порівнянні з фруктами і овочами важко оцінити".

У дослідження включили сім популярних маринадів, які містять часник, трави, мед, червоний перець, лимонний перець, кунжутну олію і імбир. У всіх соусах учені знайшли високий рівень вмісту антиоксидантів.

Дослідники з`ясували, що різний час маринування і способи приготування їжі можуть змінити кількість антиоксидантів в спеціях.

Хоча після приготування антиоксидантні властивості маринадів скоротилися в середньому вдвічі, виявилось, що замариноване м`ясо, приготоване на грилі, містить значну кількість сполук, корисних для здоров`я.

Гриль — хороший спосіб приготування продуктів: він дозволяє обійтися без додаткового жиру. Правда, дослідники попереджають, що властивості антиоксидантів можуть виявитися даремними, якщо разом з маринадом використовуються неякісні продукти або дуже жирне м`ясо.

takzdorovo.ru