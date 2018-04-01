Як працює ендокринна система людського організму

Ендокринна система організму людини об`єднує невеличкі та різні за своєю будовою і функціям залози внутрішньої секреції: гіпофіз, епіфіз, щитовидну і паращитовидні залози, підшлункову залозу, надниркові та статеві залози. Всі разом узяті, вони важать не більше 100 грамів, а кількості гормонів, що виробляються ними, може обчислюватися і мільярдними долями грама. Проте сфера впливу гормонів має виняткове значення. Вони напряму впливають на розвиток організму, на всі види обміну речовин, на статеве дозрівання.

Між залозами внутрішньої секреції немає прямих анатомічних зв`язків, але існує взаємозалежність функцій однієї залози від інших. Ендокринну систему здорової людини можна порівняти з оркестром, в якому кожна залоза упевнено і тонко веде свою партію. А в ролі диригента цього "оркестру" виступає головна, верховна залоза внутрішньою секреції - гіпофіз.

Це бобоподібне утворення вагою 0,5-0,6 грама розташовується в кістковому поглибленні дна черепа - турецькому сідлі. Дві частки гіпофіза - передня (аденогіпофіз) і задня (нейрогіпофіз) - різняться будовою і функціями.

Велика за розмірами передня частка гіпофіза виділяє в кров шість потрійних гормонів. Один з них - гормон зросту, або соматотропний (СТГ) - стимулює ріст скелета, активізує біосинтез білка, сприяє збільшенню розмірів тіла. Якщо внаслідок будь-яких порушень гіпофіз починає виробляти дуже багато СТГ, ріст тіла різко збільшується, розвивається гігантизм. У тих випадках, коли підвищене виділення гормону зросту відбувається у дорослої людини, це супроводжується акромегалією - збільшенням не всього тіла, а лише його окремих частин: носа, підборіддя, мови, рук і ніг. При недостатньому виробленні гіпофізом соматотропного гормону у дитини припиняється зростання і розвивається гіпофизарна карликовість.

Решта п`ять гормонів: адренокортикотропний (АКТГ), тиреотропний (ТТГ), пролактин, фолікулостимулювальний (ФСГ) та лютеїнізуючий (ЛГ) - направляють і регулюють діяльність інших залоз внутрішньої секреції.

Адренокортикотропний гормон стимулює діяльність кори надниркових залоз, примушуючи її у разі потреби інтенсивніше виробляти кортикостероїди.

Тиреотропний гормон сприяє виробленню гормону щитовидної залози тироксина.

Фолікулостимулювальний гормон у жінок сприяє дозріванню яйцеклітини, а у чоловіків стимулює сперматогенез.

У тісному контакті з ним діє лютеїнізуючий гормон. Саме завдяки ЛГ у жінок формується так звана жовте тілоутворення, без якого неможливий нормальний перебіг вагітності.

У процесах репродукції активну участь приймає також пролактин, або лактогенний гормон. Від цього гормону багато в чому залежить величина і форма молочних залоз; через складну систему взаємозв`язків різних гормонів він стимулює вироблення грудного молока у жінки після пологів.

Проте, будучи верховною залозою ендокринної системи, гіпофіз сам підкоряється центральній нервовій системі, і зокрема гіпоталамусу. Цей вищий вегетативний центр постійно координує, регулює діяльність різних відділів мозку, всіх внутрішніх органів. Частота серцевих скорочень, тонус кровоносних судин, температура тіла, кількість води в крові і тканинах, накопичення або витрата білків, жирів, вуглеводів, мінеральних солей - одним словом, існування нашого організму, постійність його внутрішнього середовища під контролем гіпоталамуса.

Гіпоталамус керує гіпофізом, використовуючи і нервові зв`язки, і систему кровоносних судин. Кров, яка потрапляє в передню частку гіпофіза, обов`язково проходить через серединне піднесення гіпоталамуса і збагачується там гіпоталамічними нейрогормонами.

Нейрогормони - це речовини пептидної природи, які є частинами білкових молекул. До теперішнього часу виявлено сім нейрогормонів, так званих ліберинів (тобто визволителів), які стимулюють в гіпофізі синтез гормонів тропів. А три нейрогормона - пролактостатин, меланостатин і соматостатин, - навпаки, гальмують їх вироблення.

До нейрогормонів належать також вазопресин і окситоцин. Продукують їх нервові клітини ядер гіпоталамуса, а потім по власних аксонах (нервових відростках) транспортують в задню частину гіпофізу, і вже звідси ці гормони потрапляють в кров, впливаючи на усі системи організму.

Окситоцин стимулює скорочення гладкої мускулатури матки при пологах, вироблення молока молочними залозами. Вазопресин бере активну участь в регуляції транспорту води і солей через клітинні мембрани, під його впливом зменшується просвіт кровоносних судин і, отже, підвищується тиск крові. За те, що цей гормон має здатність затримувати воду в організмі, його часто називають антидіуретичним гормоном (АДГ). Головною точкою додатку АДГ є ниркові канальці, де він стимулює зворотне всмоктування води з первинної сечі в кров. Коли в результаті порушень діяльності гіпоталамо-гіпофізарної системи продукція АДГ різко знижується, розвивається нецукровий діабет - сечовиснаження. Його основні симптоми - сильна спрага і підвищене відділення мочи. Проте не слід думати, що гіпоталамус і гіпофіз лише віддають накази, спускаючи по ланцюжку "керівні" гормони. Вони і самі аналізують сигнали, що поступають з периферії, від залоз внутрішньої секреції. Діяльність ендокринної системи здійснюється на основі універсального принципу зворотного зв`язку. Надлишок гормонів тієї або іншої залози внутрішньої секреції гальмує виділення специфічного гормону гіпофіза, відповідального за роботу даної залози, а недолік спонукає гіпофіз підсилити вироблення відповідного потрійного гормону.

Механізм взаємодії між нейрогормонами гіпоталамуса, потрійними гормонами гіпофіза і гормонами периферичних залоз внутрішньої секреції в здоровому організмі відпрацьований тривалим еволюційним розвитком і вельми надійний. Проте достатньо збоїв в одній ланці цього складного ланцюга, щоб відбулося порушення кількісних, а деколи і якісних співвідношень в цілій системі, що спричиняє за собою різні ендокринні захворювання.

І хоча сучасна медицина володіє гормональними препаратами, за допомогою яких вдається боротися з порушенням функцій ендокринних залоз, гормональна терапія і до цього дня залишається, мабуть, одній з найскладніших і відповідальніших галузей лікарської терапії.

Олеся Донченко,

сімейний лікар.