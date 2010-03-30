Броколі і брюсельська капуста - протиракові "засоби"

Американські учені, грунтуючись на результатах дослідження зробили висновки, що вживання броколі і брюсельської капусти знижує ймовірність виникнення ракових пухлин. Антиракові властивості мають також усіма улюблені помідори.

Дослідники з Інституту Лінуса Полінга при Орегонському державному університеті встановили, що броколі, разом з іншими хрестоцвітними овочами, такими як білокочанна або брюсельська капуста, містить могутній антираковий хімічний компонент - сульфорафан. Він підвищує вироблення організмом ферментів, що, у свою чергу, знижує ризик захворювання раком шлунку і простати.

Ученими також встановлено, що антиоксидантні властивості має вітамін Е. Таким чином, не варто забувати про папайю, грейпфрути (особливо рожеві), манго, зернові, зелені салати, горіхи і оливкову олію.

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