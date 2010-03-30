Е.Лібанова: Українським чоловікам не варто підвищувати пенсійний вік

Директор Інституту демографії й соціальних досліджень, член-кореспондент Національної академії наук України Елла ЛІБАНОВА вважає, що не варто підвищувати пенсійний вік для чоловіків..

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на прес-конференції у Києві.

“14 років середньоочікуваної тривалості життя чоловіків по досягненню 60 років - це дуже мало, особливо для чоловіків. У нас є “бермудський трикутник” - між 40 і 60 роками, де вмирає 22% чоловіків. Є ризик того, що якщо ми збільшимо працездатний вік, то цей “бермудський трикутник” буде тривалішим, і ми більшу частину чоловіків втратимо. Тому я б чоловіків не чіпала”, – сказала Е.ЛІБАНОВА.

З іншого боку, переконана Е.ЛІБАНОВА, якщо жінку відправляють на пенсію на 5 років раніше за чоловіка, це означає, що вона 5 років отримуватиме пенсію, розмір якої менший, ніж зарплата.

Говорячи про достроковий вихід на пенсію, Е.ЛІБАНОВА заявила, що “це унікальне питання”. “Таким чином компенсуються умови праці тільки у трьох країнах світу – Україні, Росії, Білорусі. В усіх інших випадках людина не може працювати так довго, щоб це шкодило її здоров’ю. Якщо шкоду здоров’ю (через роботу) вже нанесено, то тоді людині призначають пенсію за інвалідністю, яка є доволі високою”, – зазначила демограф.

Водночас Е.ЛІБАНОВА виступила категорично проти різкого підвищення пенсійного віку, оскільки це може призвести до зростання безробіття.

“Різко підвищувати дуже ризиковано. Ринок праці має бути підготовлений до збільшення пропозицій робочої сили. Ідеальним був би варіант спочатку підвищити (пенсійний вік) жінкам до 60 років, урівняти їх з чоловіками. Потім, якщо за цей час буде досягнуто прогрес щодо смертності чоловіків, поступово до 62 років підняти (пенсійний вік) обом статям”, – вважає Е.ЛІБАНОВА.

Вона підкреслила, що підвищення пенсійного віку в Україні, “безперечно, не може бути єдиним заходом і, безперечно, не так як це відбулося, зокрема, у Грузії, де за одну ніч пенсійний вік підняли на 5 років”.

“Треба йти нормальними поміркованими шляхами, але це неминучість, від якої ми нікуди не дінемося”, – вважає Е.ЛІБАНОВА.