У Києві за 4 дні виявили 7 людей з підозрою на туберкульоз
Безоплатна акція Фонду Ахметова
За 4 дні роботи безкоштовного цифрового флюорографа на Майдані Незалежності (25-28 березня) лікарі-рентгенологи виявили 7 осіб з підозрою на туберкульоз.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України».
Усього обстежено 575 осіб: з них 388 - кияни, 187 - приїжджі.
З 7 хворих тільки 1 є мешканцем Києва. Крім випадків туберкульозу, лікарі виявили 2 онкопатології.
Нагадуємо, що 25 березня фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» за підтримки КМДА розпочав акцію з безкоштовного флюорографічного обстеження киян і гостей міста. Мета акції - збільшення рівня виявлення туберкульозу серед населення та підвищення поінформованості щодо проблем туберкульозу.
Відсьогодні та до 1 квітня флюорограф працює біля студентської поліклініки КПІ (вул. Політехнічна). Подальший графік роботи флюоромобіля:
Графік роботи
(будні і вихідні дні з 09:00 - 19:00, перерва - 14:00-15:00; понеділок - вихідний)
30 березня-1 квітня - КПІ (поруч зі Студентської поліклінікою)
2 квітня - Дарницький вокзал
6-7 квітня - ст. м. Святошино
8-9 квітня - ст. м. Лук`янівка
10-11 квітня - ринок Троєщина
13-15 квітня - ст. м. Либідська
16-18 квітня - ст. м. Контрактова площа
20-22 квітня - вул. Печенізька, 16 (Татарка)
23-25 квітня - вул. Петра Запорожця, 26
27-28 квітня - ст. м. Лісова