У Києві за 4 дні виявили 7 людей з підозрою на туберкульоз

За 4 дні роботи безкоштовного цифрового флюорографа на Майдані Незалежності (25-28 березня) лікарі-рентгенологи виявили 7 осіб з підозрою на туберкульоз.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України».

Усього обстежено 575 осіб: з них 388 - кияни, 187 - приїжджі.

З 7 хворих тільки 1 є мешканцем Києва. Крім випадків туберкульозу, лікарі виявили 2 онкопатології.

Нагадуємо, що 25 березня фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» за підтримки КМДА розпочав акцію з безкоштовного флюорографічного обстеження киян і гостей міста. Мета акції - збільшення рівня виявлення туберкульозу серед населення та підвищення поінформованості щодо проблем туберкульозу.

Відсьогодні та до 1 квітня флюорограф працює біля студентської поліклініки КПІ (вул. Політехнічна). Подальший графік роботи флюоромобіля:

Графік роботи

(будні і вихідні дні з 09:00 - 19:00, перерва - 14:00-15:00; понеділок - вихідний)

30 березня-1 квітня - КПІ (поруч зі Студентської поліклінікою)

2 квітня - Дарницький вокзал

6-7 квітня - ст. м. Святошино

8-9 квітня - ст. м. Лук`янівка

10-11 квітня - ринок Троєщина

13-15 квітня - ст. м. Либідська

16-18 квітня - ст. м. Контрактова площа

20-22 квітня - вул. Печенізька, 16 (Татарка)

23-25 квітня - вул. Петра Запорожця, 26

27-28 квітня - ст. м. Лісова