Кому журавлина протипоказана?

Основна складова журавлини — лейкоантоціани — мають протипухлинну дію, катехіни підсилюють ефект рентгенівського опромінювання, кверцетин і рутини перешкоджають зростанню пухлин, а вітамін С підвищує імунітет. Допомагає налагодити роботу гормональної системи.

Журавлина має в своєму розпорядженні тритерпеноїди, які за своїм хімічним і генетичним складом максимально близькі до складу стероїдних гормонів людини — перш за все статевих, а також протизапальних (кортизолу і ін.). Тому при їх дефіциті тритерпеноїди заповнять гормональну нестачу.

Однак щодо дози та періоду вживання ягоди слід обов`язково порадитися з лікарем. Є низка хвороб за яких вживання журавлини категорично заборонено.

Кому журавлина зашкодить? Тим, у кого виразка шлунку і гастрит, захворювання печінки, оскільки журавлина містить багато органічних кислот, які можуть загострити перебіг захворювання. Також варто проконсультуватися у лікаря годуючим мамам. Не слід вживати ягоду при алергічних реакціях на неї.