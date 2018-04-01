Віра у краще майбутнє - найдієвіший засіб боротьби з депресією

Люди похилого віку, які залишаються самотніми, інколи відчувають не тільки біль серця, а й біль душі. Душевне страждання спричинює апатію, плач, депресії тощо. Що старіша людина, то важче їй приховувати свою нудьгу, витримувати удари долі, образу, зневіру. Однак їм можна протистояти.

Є чимало самотніх людей похилого віку, які виявляють силу волі, мають розпорядок на щодень і живуть активним життям. Їх не покидає оптимізм і надія, що наступні дні будуть ліпшими за попередні, принесуть їм радість життя.

Однак є люди, які нещодавно вийшли на пенсію і дуже нудьгують через самотність, не знаходять собі ніякої справи. Навіть квартиру своєчасно не прибирають, що помітно по пилюці на меблях і підлозі. Їхній одяг далеко не свіжий, зім`ятий, волосся розкуйовджене, а настрій препоганий - "нічого не миле".

Дехто з тих, хто залишився "поза справами", дуже переживають утрату своїх близьких (розрив шлюбу смерть тощо). Але це жодним чином не допоможе змінити життєві обставини. Навпаки, примножить печаль і спричинить додаткові проблеми, зокрема, призведе до погіршення стану здоров`я.

Тому людям, які з тих чи тих причин залишилися самотніми, хочеться сказати: наповненість і якість вашого життя передусім залежить від вас. Прислухайтесь до таких рекомендацій:

1. Насамперед полюбіть себе: акуратно одягайтеся, тримайте в чистоті свою квартиру, завжди готуйте собі свіжу їжу, не споживайте страви кількаденної давності: від одноманітної і несвіжої їжі здоров`я не буде.

2. Примушуйте себе щодня робити ранкову зарядку, можете й потанцювати під веселу музику. Прогулюйтеся хоча б одну годину на свіжому повітрі, особливо за сонячної погоди. Будь-які фізичні вправи, ходьба, сонячне проміння поліпшують настрій, зменшують прояви депресії, лікують апатію. Вони, стверджують учені, діють як антидепресанти. А ходьба і фізичні вправи, стимулюючи кровообіг, поліпшують пам`ять.

3. Не замуровуйте себе в чотирьох стінах, полюбіть інших людей. Якщо доброзичливо і привітно ставитиметеся до сусідів, то й вони відповідатимуть вам тим самим. Допомагайте знайомим, чим можете, колись і вони вас виручать.

Не проявляйте заздрощів, гніву і злоби ні до кого. Не будьте агресивними у розмові з людьми, щоб не спровокувати емоційного стресу. На образу намагайтеся реагувати з гумором, іронією та усмішкою. Від негативних емоцій може виникнути різке звуження вінцевих судин серця, що проявиться нападом стенокардії. А ще ви можете втратити друга чи доброго знайомого. Адже злість відштовхує людей. Доведено, що сварка між людьми знижує імунітет і вони частіше хворіють.

4. Під час телефонної розмови чи зустрічі зі знайомими розмовляйте тільки про щось приємне, радісне, красиве. Не починайте розмову про свою тугу, нудьгу, невдоволеність життям - це нікому не подобається, тож люди будуть уникатимуть вас.

Не забувайте вітати давніх знайомих, друзів зі святом чи днем народження. Тоді й вони пам`ятатимуть про ваші визначні дати. Коли вас охоплюють сумні думки, згадайте Скарлет із фільму "Віднесені вітром", яка говорила: "Про це я подумаю завтра".

5. Частіше посміхайтеся. Відомо, що посмішка на обличчі з`являється у разі хорошого настрою, відчуття радості. Встановлено, що коли часто посміхаємося, настрій поліпшується. Усміхніться і порадійте кожному новому листочку чи квіточці на кімнатних вазонах, новому дню, змінам у природі. Згадуйте найщасливіші дні свого життя і посмішка на обличчі з`явиться мимоволі. З усмішкою вітайтеся зі знайомими. Інстинктивно і вони вам усміхнуться. А коли в людей, що поруч з вами, відкриті обличчя, легше побороти негаразди і хвороби.

Свідомо очищуйте свою ауру від негативної інформації: не дивіться репортажів з місця аварії, фільмів-бойовиків з частими вбивствами. Надавайте перевагу добрим фільмам і красивій музиці, які поліпшують настрій.

6. Заведіть собі кішку, собаку чи навіть пташку, про яких ви піклуватиметеся, розмовлятимете з ними. Вони все розуміють, демонструватимуть свою радість, викликаючи це почуття й у вас.

Особливо корисно мати собаку. Вона обов`язково покличе вас на прогулянку, під час якої ви зустрінете інших людей із домашніми улюбленцями, познайомитеся з ними і матимете приятелів за інтересами.

7. У будь-якому віці можна знайти собі цікаву справу. Згадайте, що вам подобалося робити в молодості. В містах є різноманітні гуртки, курси танців для людей похилого і середнього віку.

Танці теж поліпшують настрій і здоров`я, заряджають позитивною енергією, привчають до правильного дихання, завдяки чому можна позбутися давніх захворювань дихальних шляхів. І знову ж таки на курсах танців з`являться нові знайомі.

8. Час від часу робіть собі хоч невеличкі подарунки, а до свят по можливості заплануйте якусь обнову. Природа обновлюється щовесни і тішить людей зеленню та квітами, порадуйте і ви себе чимось новим.

9. Якщо день видався поганим, пам`ятайте: після дощу з`являється сонце, після невдачі чи нещастя прийде ліпший день, який принесе відчуття радості, успіх у ваших справах і причини для щастя. Щодня намагайтесь знайти щось позитивне. Якщо зосереджуватиметеся лише на поганому, то притягнете до себе лише такі події.

У разі неприємностей впевнено повторюйте собі, що це випадковість, яка швидко мине і настануть ліпші дні. Пам`ятайте: невдача у коханні, розрив шлюбу чи фінансовий крах не означає кінець. Це початок чогось нового. Якщо правильно спланувати свої майбутні дні, обов`язково будуть нові приємні здобутки.

Налаштуйтеся на творчий лад і з користю проживіть день!

12. Людина не старіє і не втрачає сили духу, якщо бачить успішним завтрашній день і з радістю його зустрічає. Намагайтеся бути оптимістом, любити життя, яке дається нам тільки один раз. Проживіть його достойно до кінця. Хай з кожним днем ваше життя стає активнішим і цікавішим.

Підготувала Марина Бевзенко.