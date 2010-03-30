Україна заборонила ввезення свинини з Росії

Україна заборонила ввезення свиней і продукції з них з Південного, Центрального і Приволзького федеральних округів Російської Федерації.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Державного комітету ветеринарної медицини України.

За даними Держкомветмедицини, заборону введено з 30 березня 2010 р. у зв`язку з повідомленням Міжнародного епізоотичного бюро про реєстрацію захворювання свиней на класичну чуму в Російській Федерації на адміністративній території Волгоградської, Саратовської і Воронезької областей.