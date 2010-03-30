Україна заборонила ввезення свинини з Росії
15:33, 30 березня 2010Країна
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Класична чума?
Україна заборонила ввезення свиней і продукції з них з Південного, Центрального і Приволзького федеральних округів Російської Федерації.
Про це УНІАН повідомила прес-служба Державного комітету ветеринарної медицини України.
За даними Держкомветмедицини, заборону введено з 30 березня 2010 р. у зв`язку з повідомленням Міжнародного епізоотичного бюро про реєстрацію захворювання свиней на класичну чуму в Російській Федерації на адміністративній території Волгоградської, Саратовської і Воронезької областей.
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