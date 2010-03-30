Ймовірність підтоплення в Україні дещо знизилась

У Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій зазначають, що за останній тиждень вірогідність підтоплення в Україні внаслідок повені дещо знизилась.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві заявив міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ.

«Сьогодні ми можемо констатувати дещо позитивний прогноз щодо кількості води і рівня підтоплення… Ті рівні, які ми очікуємо, вони зараз є меншими щодо руйнування помешкань, ніж то було тиждень тому. Тим не менше, ми очікуємо приблизно з 10 квітня підняття рівня води, що загрожує населеним пунктам у руслі Десни Чернігівської області, частині населених пунктів у районі села Чапаївка Київської області. Є велика ймовірність підтоплення в районі київських Осокорків. Зараз ми сподіваємось, що дамби, які захищають Поділ, не будуть настільки ушкоджені і вода їх не переллє», - сказав Н.ШУФРИЧ.

При цьому міністр зауважив, що на рівень води у разі підтоплення правого берега Києва впливатиме якість роботи зливних водосистем столичного водоканалу, і якщо вони належно працюють, то вулиці на правому березі підтоплені не будуть.

Водночас, зазначив керівник МНС, цскладнюється ситуація на півдні України, де спостерігається підйом рівня води на Дунаї, і якщо Дунай розіллється, то вода не сходитиме протягом приблизно двох місяців. Що стосується розливу Дніпра, то, швидше за все, вода стоятиме на затоплених територіях від трьох днів до тижня, зазначив міністср.

Як зауважив Н.ШУФРИЧ, чималим позитивним фактором для зменшення повені є нічні приморозки на південному сході Україні, які стримують інтенсивне таяння снігу.

Разом з тим, міністр повідомив, що прийнято рішення підняти у Київське водосховище третій криголам до тих двох, які вже там працюють на розчищенні водосховища від криги. Також фахівці МНС та інших відомств переконані, що один із цих криголамів повинен залишатися в акваторії цього водосховища, щоб у подальшому уникати заторів та загибелі риби через наявність суцільної криги на водній поверхні.

Водночас, у МНС висловлюють стурбованість станом усіх гідроспоруд каскадів Дніпра. Проте керівництво міністерства запевняє, що ситуація на водних об’єктах залишається контрольованою, й основна увага фахівців прикута до Прип’яті і Десни, оскільки, як очікується, починаючи з 10 і до 25 квітня, може піднятися рівень води.

Відповідаючи на запитання журналістів, Н.ШУФРИЧ зазначив, що на сьогодні можна говорити, що повінь, яка спостерігалася у Києві 1979 році, цього року не повториться. «У нас з’явилася надія, що наслідки будуть не такі руйнівні, як у 1979 році. Якщо не буде багато опадів у цей час, підтоплень значних не буде», - сказав Н.ШУФРИЧ, зауваживши при цьому, що є можливість розвести у часі підняття рівня води у Десні, Прип’яті і Дніпрі для того, щоб цей процес не відбувся одночасно.

Разом з тим, керівник МНС зазначив, що остаточні прогнози щодо наслідків повені можна буде зробити не раніше, ніж через два тижні.

Н.ШУФРИЧ висловив сподівання, що завдяки заходам, які тривають, вдасться уникнути мільярдних збитків унаслідок повені, як то було у 2008 році.