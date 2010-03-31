Як харчування у фаст-фудах порушує психіку

Вчені довели, що харчування в ресторанах швидкого обслуговування може бути не тільки шкідливим для здоров`я, але також порушувати психіку людей, роблячи їх нетерплячими і такими, що прагнуть до миттєвого отримання задоволення.

Свою роботу вчені з Канади опублікували в журналі Psychological Science.

Автори дослідження показали, що нетерплячість відображається і в повсякденній фінансовій поведінці людей, які віддають перевагу отриманню миттєвої, але невеликої фінансової вигоди, ніж відкладеному, але набагато більшому платежу.

"З огляду на роль фінансової нетерплячості в сучасній економічній кризі, ми повинні враховувати не тільки калорії при розгляді наслідків розвитку індустрії швидкого харчування, оскільки вона впливає на нашу повсякденну психологію і поведінку в набагато ширших сферах діяльності, ніж ми могли припускати досі" , - сказав Чень Бо Чжун, співавтор публікації з Університету Торонто, слова якого наводить прес-служба Ротманівської школи менеджменту при цьому навчальному закладі.

Автори дослідження показали, що початкова ідея швидкого харчування: задоволення потреби в їжі максимально швидко для того, щоб не відволікатися від інших повсякденних завдань та роботи, змушує людей також купувати інші продукти, як повинні заощаджувати час (наприклад шампуні два в одному), і, що найбільш важливо, знижує їх бажання зберігати та накопичувати.

"Ми виявили, що навіть неусвідомлювана самими людьми взаємодія символів індустрії швидкого харчування збуджує в них почуття поспіху і нетерплячості, незалежно від контексту", - додав Чжун.

У своїй експериментальної роботи група вчених провела три типи експериментів. На першому добровольцям демонстрували символ індустрії швидкого харчування: золоту літеру "М" на тлі червоного поля, що є емблемою McDonald`s, протягом декількох мілісекунд, так що люди не встигали зрозуміти, що саме вони бачать. Це призводило до того, що в ході подальшого виконання завдання з прочитання тексту ці добровольці виконували завдання помітно швидше від контрольної групи учасників експерименту, незважаючи на те, що необхідності в цьому не було ніякої.

У другому експерименті вчені показали, що спогади про відвідування ресторану швидкого харчування примушували добровольців вибирати із запропонованого вченими набору ті предмети, які є повсякденними продуктами для економії часу в процесі особистої гігієни та інших подібних справ.

В останньому експерименті аналогічне першому спостереження за логотипами компаній швидкого харчування змушувало добровольців віддати перевагу в кінці експерименту невеликій, але миттєвій винагороді за участь, ніж відкладеному, але істотно більшому платежу.

"Індустрія швидкого харчування може навіть впливати на сприйняття відпочинку, покликаного дати людині розслаблення і релаксацію, крізь призму нетерплячості", - підсумував Чжун.

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