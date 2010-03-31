ГМО-продукти спотворюють людство!

Криза кризою, а здоров`я української нації повинне у діючого уряду стояти на першому місці. У сучасному світі, коли прилавки супермаркетів рясніють різними штучними товарами, від яких згодом у людей виникають проблеми із здоров`ям, тема ГМО не повинна заминатися, затиратися і йти на останній план. Не можна недооцінювати небезпеку трансгенів. Про це заявляє начальник Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Києві Олександр Прогнімак.

Так що ж таке ГМО? Генетично модифіковані організми – це організми, що створюються з використанням найбільш сучасних молекулярно-біологічних методів на основі біологічних законів і реально існуючих організмів.

Як стверджує головний еколог столиці, шкідливість ГМО науково доведена і вживання в їжу продуктів що містять трансгени, може привести до розвитку безпліддя, сплеску алергічних реакцій, онкологічних захворювань і генетичної потворності, до збільшення рівня смертності людей. Хіба ці факти не достатні, щоб почати активну боротьбу з ситуацією, що склалася, і зупинити виробництво трансгенів в Україні.

Українська аграрна конфедерація підрахувала, що для тотальної перевірки всіх харчових продуктів на зміст трансгенів, державі потрібно витратити 2 млрд. гривень. Вартість обстеження одного харчового продукту складає 800 гривень. Перевіряти якість продуктів на зміст ГМО повинен Госпотребстандарт.

- Проте, у відомстві до перевірок ще не приступали, а аналізують тільки ті зразки, перевірку яких оплачують компанії виробники. Звідси напрошується висновок, що ми вживатимемо трансгени до тих пір, поки уряд серйозно не задумається про здоров`я нації і не поскупиться витратити 2 млрд. гривень на прозору перевірку всіх харчових продуктів, - підсумував Олександр Прогнімак.

newsland.ru