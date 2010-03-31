Контактні лінзи, що лікують від глаукоми

Захистити очі від глаукоми тепер можна буде за допомогою спеціальних контактних лінз з добавками вітаміну Е. Глаукома займає друге місце після катаракти як основна причина втрати зору і сліпоти. Лише близько одного-п`яти відсотків існуючих ліків від глаукоми досягають рогівки ока, крім того багато препаратів всмоктуються в кров, впливапючи шкідливо на здоров`я.

Доктор Ануй Чаухан і його колеги з Університету Флориди / США / вигадали спосіб додати молекули вітаміну Е в контактні лінзи, які постачають тканинам ока у 100 разів більше ліків, ніж більшість звичайних лінз. Також ліки за допомогою речовини діють триваліше. Розроблені лінзи можна носити місяць.

На додаток до лікування глаукоми, інноваційні контактні лінзи допомагають убезпечити зір від інших очних захворювань, включаючи катаракту і сухість очей, кажуть окулісти. Вітамін Е в контактних лінзах блокує також ультрафіолетове випромінювання, забезпечуючи більш ефективний захист від сонця. Офтальмологи впевнені, що такі лінзи допоможуть як у лікуванні, так і в профілактиці глаукоми.

ami-tass.ru