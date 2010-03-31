Сигарети порушують розумові функції у жінок

Куріння порушує функції мислення у жінок набагато сильніше, ніж у чоловіків. Дослідники з університету американського штату Айова вважають, що справа в особливих взаєминах жіночого організму і нікотину.

З`ясувалося, що пані, що викурювали в день 20 і більше сигарет, набрали в результаті значно менше балів з рівня інтелекту, ніж їх колеги, які не курять. У чоловіків особливої різниці між курцями і тими, хто веде здоровіший спосіб життя, дослідники не виявили.

Учені припускають, що порушення у функціях мислення жінки пов`язане з виробництвом в жіночому організмі гормону естрогену. Результати дослідження на тваринах показують, що нікотин знижує концентрацію естрогену в крові. Пониження ослаблює і функції мозку, на який цей гормон має позитивний вплив.

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