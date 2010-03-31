Два яблука в день врятують від раку

Нове дослідження, яке провели польські фахівці з медичного коледжу Ягелонського університету в Кракові (JCMU), показало: регулярне вживання яблук значно знижує шанс розвитку раку товстої і прямої кишки.

Секрет простий: присутні в яблуках флавоноїди (різновид гетероциклічних кисневмісних сполук) діють як антиоксиданти, тобто не дають вільним радикалам ушкоджувати тканини і перешкоджають виникненню і розмноженню пухлинних клітин.

Позитивну дію фруктів підтвердило клінічне дослідження, в якому взяли участь 592 онкологічні хворі і 765 здорових людей. Перші з`їдали в середньому по дев`ять з половиною фруктів в тиждень, а другі - по одинадцять. Багатовимірна модель дозволила вченим відсікти вплив решти чинників ризику для кожної людини (вік, куріння, сімейний стан і так далі) і зосередитися саме на яблуках.

Виявилось, що у тих, хто з`їдав по яблуку в день, ймовірність захворіти раком кишечника значно знижувалася, у тих, хто вживали ж більше за одне яблуко - зменшували ризик на 50%. Примітно, що головний носій антиоксидантів в яблуці - шкірка (у ній в 5 разів більше флавоноїдів, ніж в м`якоті) - тому польські фахівці не рекомендують чистити яблука перед вживанням.

membrana.ru