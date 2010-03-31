У Чернігові від вибуху газу в будинку постраждав чоловік

У Чернігові внаслідок вибуху газу в житловому будинку постраждав чоловік.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.

За даними управління, учора близько 16.00 по вул. Шевченка у п’ятиповерховому житловому будинку внаслідок вибуху побутового газу з подальшим горінням сталася пожежа у двох квартирах. Вибухом зруйновано перегородку між двома квартирами, вогнем знищено та пошкоджено майно.

Ймовірна причина вибуху – порушення правил безпеки при монтажі та експлуатації газових приладів. Збитки встановлюються.

Під час вибуху травмовано власника однієї з квартир, 1963 року народження, якого було доставлено в опікове відділення Чернігівської обласної лікарні. Стан потерпілого - середньої тяжкості (опіки кінцівок рук та обличчя - І-ІІ-ІІІ ступеню).