Москва: загиблий українець був капітаном І рангу ЧФ Росії

Загиблий в результаті теракту у Москві на станції метро «Парк культури» громадянин України був капітаном першого рангу Чорноморського флоту Росії.

Про це власному кореспонденту УНІАН в РФ повідомили у консульстві України в Росії.

«Підтверджено, що загиблий Гінькут Віктор Віталійович, 1967 року народження, був громадянином України і був направлений до Москви у відрядження», - сказав, зокрема, співробітник консульства. За його словами, загиблий був капітаном першого рангу Чорноморського флоту Росії.

Водночас співрозмовник агентства повідомив, що загиблий мав також російське громадянства.

Однак він пояснив, що з огляду на те, що українське законодавство не передбачає подвійного громадянства, консульство розглядає його як громадянина України.

Як повідомляв УНІАН, прізвище В.Гінькут значиться у списках загиблих під час терактів, розміщених на сайті Міністерства з питань надзвичайних ситуацій Росії. У графі “місце реєстрації” вказано місто Севастополь. Тіло В.Гінькута знаходиться у морзі №2.

29 березня у московському метрополітені сталися вибухи на станціях “Лубянка” та “Парк Культури”. Внаслідок вибухів загинули 39 осіб.