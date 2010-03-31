Кола знижує якість чоловічого сім'я

Чоловіки, які щодня випивають близько літра коли або більше, можуть заподіювати величезну шкоду своїй спермі. Про це свідчать результати данського дослідження. Згідно з цими результатами, в середньому, об`єм сперми любителів газованої води був майже на 30% нижчий, ніж у чоловіків, які не пили колу. При цьому, чоловіки з меншим об`ємом сперми були схильні до більшого ризику розвитку безпліддя.

Доктор Тіна Колд Енсен з Rigshospitalet разом з колегами підозрюють, що винні у всьому якісь інші інгредієнти напою або нездоровий спосіб життя в цілому.

До дослідження учені привернули більш як 2500 молодих людей як добровольців. Ті, що не пили колу, мали сперму кращої якості (50 мільйонів сперматозоїдів на один міліметр сім’я). До речі, вони ж прагнули вести здоровіший спосіб життя.

А ось 93 чоловіки, які пили колу (більше за один літр в день), мали тільки 35 мільйонів сперматозоїдів на один міліметр. До того ж, вони більше їли нездорової їжі, приготованої нашвидкруч, і в їх раціоні було менше фруктів з овочами.

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