Чим корисний кленовий сироп?

Учені знайшли більш як 20 антиоксидантних сполук в кленовому сиропі, які корисні для здоров`я, здатні ефективно боротися проти раку і діабету і мають сильні антибактеріальні властивості. Кленовий сироп багатий мінералами природного походження, включаючи цинк, тіамін і кальцій, і цілим рядом біологічно активних сполук, які показали багатообіцяючі переваги для здоров`я, повідомляють дослідники Університету Род-Айленда.

Рослинний склад соку, що одержується з кори канадського клена, який постійно піддається дії сонця, містить корисний клас антиоксидантних сполук, а саме феноли, встановили американські фахівці. Сам сік з кленової кори, а також з листя і гілок дерева має низькі концентрації фенолів, але у висококонцентрованій рідині - звареному сиропі, їх більше. Клініцисти називають результати «захоплюючими», оскільки ніхто не чекав знайти в солодкому сиропі здоровий біологічний потенціал.

Кленовий сироп можна купити, а можна приготувати самостійно. Кленовий сироп - традиційне канадське пригощання виготовляється шляхом уварювання кленового соку. З одного клена пізно взимку, рано навесні виходить близько 4 літрів соку.

У кленовий сироп не додають ніяких консервантів, фарбників, ароматизаторів. Він на 100% знежирений. Калорійність - 308 ккал. Зберігають його в сухому прохолодному місці впродовж 1 року.

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